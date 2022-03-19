Linet'in acı günü

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Linet (47), annesi Leyla Özgecan'ın acısıyla sarsıldı. Önceki gün Özgecan'ın yaşamını yitirmesiyle yıkılan ünlü şarkıcı, üzücü haberi Instagram hesabından takipçilerine duyurdu.

"YOLUN IŞIKLI OLSUN CANIM ANNEM"

Annesiyle birlikte çekilen eski bir fotoğrafını yayınlayan Linet, gönderisine, "Canım annem, hocam, Leyla Özgecan Hakk'ın rahmetine bugün ulaştı. Seninle bu hayat yolculuğunda paylaştığım her şey için şükürler olsun yol arkadaşım... Yolun ışıkla olsun canım annem…" notunu düştü.

Hayranları ise şarkıcıya başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.

LİNET HAKKINDA

Türk-İsrailli şarkıcı Linet Menaşi, 5 Mart 1975 tarihinde dünyaya geldi. İsrail'de doğup, büyüdü. Annesi bir dönemlerin önemli Türk Sanat Müziği şarkıcılarından olan Bursalı Leyla Özgecan, babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe'dir.

10 yaşında ilk albümünü İsrail'de yapan Linet, 1993 yılında "Ani Ana" isimli şarkı ile Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine katıldı. Türkiye'deki ilk albümü 1995 yılında yayınlandı. Türkçe ve İbranice'nin yanı sıra Arapça ve İngilizce şarkılar da söylemektedir.

2003 yılında İsrail'de “Different Woman” adlı bir stüdyo albümüne imza atan sanatçı, aynı zamanda İsrail'de şekerci dükkanı açarak, ticaret işine de atıldı.