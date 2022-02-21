"BİR FARK BEKLEDİM AMA GÖREMEDİM"

Tarkan'ın yeni çıkan şarkısı "Geççek" ile ilgili de açıklamalarda bulunan Linet, "Şarkıda biraz hızlı gitmiş, ilk başta anlamadım. Sonra iyice dinledim ve pozitif olduğunu anladım. Tabii ki bir fark bekledim açıkcası ama pek göremedim. Yine de o Tarkan sonuçta." dedi.

Parçanın birçok yere çekilmesine de değinen ünlü isim, "Müzik evrenseldir, müziği her yere çekebilirsin. İsteyen aşka, isteyen siyasete, isteyen politikaya çeker." ifadelerini kullandı.