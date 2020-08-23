

Türkiye'de son 24 saatte 1217 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 258 bin 249, can kaybı 6 bin 121 oldu.

Son 24 saatte 795 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 165 oldu.

''AĞIR HASTA SAYIMIZDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR''

Bakan Koca, ''Bugün 80.000’den fazla yeni test yapıldı. 1.217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam http://ediyor.Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak.'' dedi.