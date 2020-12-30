Köprüde yeni tarife hazırlığı

Kamuoyunda “mega” olarak adlandırılan Yavuz Sultan Selim- Kuzey Çevre Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli gibi bazı projeler, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edildi. Devlet, bu projeleri üstlenen işletmelere, araç geçiş garantisi verdi. Araç geçişleri, garanti sınırının altında kalması halinde aradaki farkı devlet ödüyor.
GEÇİŞ ÜCRETLERİNDE ARTIŞ
Özel sektörün işlettiği Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri ile otoyol geçiş ücretleri, sözleşme gereğince belli aralıklarla (yılda 2 kez, Ocak ve Temmuz aylarında) yenileniyor. Yeni geçiş ücretleri belirlenirken, dolar kurunun düzeyi önemli bir parametre olarak öne çıkıyor. Kur artışı, geçiş ücretlerine doğrudan yansıyor.
HABERTÜRK’ün güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre söz konusu projelerde yeni geçiş ücretleriyle ilgili bir çalışma yürütülüyor.
Peki, yeni tarifeler nasıl hesaplanacak? Kaynaklar, Ocak ayının 2'nci günü için Merkez Bankası tarafından belirlenen ABD Doları alış kuru ve ABD’deki tüketici enflasyonunun tayin edici önemli iki öğe olduğunu belirterek, bu veriler ışığında hesaplamanın yapıldığını söyledi. Bu doğrultuda hesaplamalar sonuçlandırılacak. Olası zamlı geçiş ücretlerinin Ankara’nın “olur” vermesi durumunda hafta sonu uygulamaya girmesi bekleniyor.
AVRASYA TÜNELİ
Avrasya Tüneli’nde, yeni tarifelerin 1 Şubat’ta uygulamaya girmesi bekleniyor. Söz konusu projede, geçiş ücretleri hesaplama yöntemi şöyle:
- ARAÇ GEÇİŞ ÜCRETİ: 4.5 dolar düzeyinde bulunuyor. 4 dolar olarak öngörülen tutar, projede gündeme gelen bazı maliyetler nedeniyle bir miktar arttı.
- ABD ENFLASYONU: ABD enflasyon artışı, belli bir dönemdeki birikimli artış (Son 9-10 yıl alınıyor) hesaplamaya dahil ediliyor.
- DOLAR KURU: 2 Ocak 2020’de Merkez Bankası’nın ilan edeceği dolar kuru alınacak.
- KDV: Bunlara ek olarak yüzde 8 KDV de geçiş ücretlerine eklenecek.
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