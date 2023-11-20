Konya'nın Ereğli ilçesinde seyir halinde yolcu otobüsü alev aldı. Şoför 40 yolcuyu tahliye ederken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DHA'nın haberine göre olay, saat 08.00 sıralarında Adana-Konya kara yolu Çakmak Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

İzmir'den Hatay'a seyreden Abdullah Yalman idaresindeki yolcu otobüsü, motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden şoför, otobüsü durdurarak 40 yolcuyu tahliye etti.

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Bu sırada alevler tüm otobüsü sardı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürürken, olay il e ilgili soruşturma başlatıldı.