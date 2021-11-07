Komandolar devrede!

Hasat mevsiminde zeytincilerin en büyük sorunlarının arasında yer alan zeytin hırsızlıklarının önüne geçilmesi için Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş başkanlığında bir toplantı yapıldı. Toplantıda alınan kararlar neticesinde jandarma ve Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ekipleri bölgede 24 saat görev yaparak hırsızlık olaylarının önüne geçecek. Devriye timlerine ayrıca jandarma komando timleri de eşlik edecek.
Yapılan uygulama hakkında konuşan zeytin üreticisi Mehmet Semerci, "Bugün biz zeytinciler devletimizi yanımızda hissettik, sayın valimiz, kaymakamımız, belediye başkanımız, kolluk kuvvetlerimizle ürünümüzü korudunuz, emeğimizi korudunuz. Sonsuz teşekkür ederim bütün zeytincilerin adına" dedi.
Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker ise, "Yıllardan beri zeytin hasat dönemlerinde yaşadığımız hırsızlık olayları ile birlikte üreticinin bilgisi dışında zeytinlik arazilere izinsiz girerek 'göz hakkı' veya başka sebepler uydurarak üreticilerimizin ürününe haksız bir şekilde ortak oluyorlardı. Zeytin üreticisi de bu konuda serzenişlerini ve feryatlarını bizlere defalarca iletiyorlardı. Bizler de Valimiz Hasan Şıldak ve ilçemiz Kaymakamı Ahmet Odabaş'ın geçtiğimiz günlerde yaptığımız asayiş toplantısı sonrasında alınan tedbirler kapsamında hasat dönemi içinde tarımsal arazilerde alınan 7/24 takviye jandarma ve jandarma komanda birlikleriyle ve Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ile koordineli bir şekilde arazilerin giriş çıkışları denetim altına alınacak. Zeytinlik arazilerde çok geniş kapsamlı denetimler ve kontroller sıkı bir şekilde yapılacak olup, bu konuda mağdur olmamak için ilgili kişilerin haricinde arazilere girilmemesi önemle duyurulur" dedi.
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