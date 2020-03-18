Resmi Gazete'de yayımlanana kararla 'İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'e yeni ürünler eklendi.

Buna göre dezenfektan, kolonya, hidrojen peroksit ve meltblown kumaş ihracatı izne tabi tutuldu.

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