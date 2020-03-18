AA

Koronavirüs nedeniyle 26 kişinin hayatını kaybettiği ve vaka sayısının ise 9 bin 360'a yükseldiği Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için dezenfektan olarak kullanılan Türk kolonyasına yoğun talep yaşanıyor.

"TALEP PATLAMASI YAŞANIYOR"

AA'da yer alan habere göre Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Mörfelden-Walldorf'taki kendi tesislerinde kozmetik ürünler üreten bir firmanın sahibi Bülent Emekçi, virüsün ortaya çıkmasından sonra adeta talep patlaması yaşanan kolonya üretimi ve paketlemesine yetişemediklerini söyledi.

"YÜZDE 80'İ ALKOL VE ÇOK İYİ BİR DEZENFEKTAN"

Kolonyanın kendine has karışımından dolayı iyi bir dezenfeksiyon sağladığını belirten Emekçi, "Kolonya yüzde 80'i alkol, yüzde 20'si ise su ve diğer maddelerden oluşur. Bu da yeni tip koronovirüse karşı özellikle ellerde iyi bir dezenfeksiyon sağlıyor. Bu yüzden Almanya'da kolonyaya yoğun ilgi oluyor" ifadelerini kullandı.

"GÜNDE 2 VARDİYA OLARAK ÇALIŞIYORUZ"

Emekçi, ülkede özellikle yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle kolonyaya talebin arttığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kolonya hammaddesini Türkiye'den getiriyoruz ve Almanya'daki kendi üretim tesislerinde kolonyayı oluşturup şişeleyerek, tüm ülkeye dağıtıyoruz. Virüs salgını nedeniyle son dönemlerde kolonyaya olan büyük talebe yetişmekte güçlük çekiyoruz. Kendi tesislerimizde ürettiğimiz çok sayıda ürünün üretimini azalttık ve kolonya üretimine yöneldik. Günde iki vardiya çalışarak, 12 bin şişe kolonya üretiyoruz."

"YÜZDE 100 ALKOLDEN DAHA ETKİLİ"

Son günlerde bilim adamlarının açıklamasına göre, yüzde 100 alkolden üretilen dezenfeksiyon ürünlerine karşı Kovid-19'un kendini koruduğunu söyleyen Emekçi, kolonyanın ise tamamen alkolden üretilen ürünlere göre daha iyi dezenfeksiyon sağladığını dile getirdi.

"TÜRKİYE'DE DE TALEP ÇOK YÜKSEKMİŞ"

Emekçi, kolonya üretim ve dağıtımını artırmak için Türkiye'deki firmalarla görüştüklerine değinerek, Türkiye'de de kolonyaya talebin yüksek olması nedeniyle şimdilik bu çabalarının sonuçsuz kaldığını ancak çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Tüm dünyada etkisini gösteren yeni tip koronavirüs nedeniyle dikkatli davranılması gerektiğinin altını çizen Emekçi, "Biz de mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Ellerimizi yıkayıp, dezenfekte edip, temiz tutuyoruz, dışarı çıktığımızda maske kullanmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

İLK KEZ 1770'LERDE KÖLN'DE ÜRETİLMİŞ

İlk ne zaman üretildiği kesin bilinmeyen ancak kayıtlarda 1700'lerde Almanya Köln şehrinde imal edildiği yazılan ‘kolonya' dünyanın en yaygın ürünleri arasında başı çekiyor. Yüzde 80-96’sı etil alkol, kalan kısmı ise su ve esanstan oluşan kolonya, ağzı kapalı ve güneşten uzak kaldığı sürece ortalama 5 yıl bozulmadan kullanılabiliyor.