Kısıtlama o ilde vakaları düşürdü!

DHA

Akşamları ve hafta sonları uyguladığı sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Eskişehir'deki koronavirüs vakaları düşüşe geçti. Kısıtlama öncesi günlük ortalama 800 kişinin pozitif çıktığı kentte vakalar 300'e kadar geriledi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta akşamları ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama saatlerinde tüm kavşaklarda araç ve kişileri tek tek kontrol ederken, genel olarak sokağa çıkma yasağına uyulduğu gözlendi.

RİSK HARİTASINA YANSIDI

Eskişehir'de kısıtlamaların ardından pozitif vaka sayılarında düşüş yaşanırken, günlük ortalama 800 kişinin pozitif çıktığı kentte, bu sayı 300'e kadar geriledi. Vaka sayılarındaki düşüş, Sağlık Bakanlığı'nın HES uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Kısıtlama öncesinde kentin neredeyse tamamı `yüksek risk´ anlamına gelen kırmızıyla kaplıyken, kısıtlama sonrasında riskli bölgelerin azaldığı görüldü.

EVDE TEDAVİ HASTALARI YARIYA DÜŞTÜ

Sokağa çıkma kısıtlaması, testi pozitif çıkan ancak belirti göstermediği için evlerinde tedavi görenleri de etkiledi. Kısıtlama öncesinde 6 binin üzerinde evde tedavi gören hasta sayısı 3 bin 100'e kadar düştü. Ancak pandemi servisi olan Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde tedavi görenlerin sayısında azalma olmadı. Halen pandemi servislerinde 750 kadar koronavirüs hastasının tedavisi sürüyor.

10 GÜNDE 94 KİŞİ KORONADAN ÖLDÜ

Kısıtlamalarla birlikte vaka sayısının düştüğü Eskişehir'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı mart ayından bu yana 580'i geçti. Son 10 günde ise 94 kişi hayatını kaybetti. Halen üç hastanede 170 kişi yoğun bakımda, 50 kişi ise entübe olarak tedavi görüyor.

'KORKUYORUM AMA MECBUREN ÇIKIYORUM'

Koronavirüsten çok endişe ettiğini ama dışarı çıkmak zorunda kaldığını ifade eden kent sakini İlknur Evren, sokak kısıtlamalarını desteklediğini belirtti. Evren, "Korkuyorum ama mecburen çıkıyoruz. Bugün ilk defa çıktım ama vakaların azaldığına çok inanamıyorum. Kendimizi o kadar kısıtlıyoruz ama herkes dışarıda. Biz de riske giriyoruz şu anda ama mecburuz. Öylesine gezenlere de inanamıyorum. Yasaklar devam etsin tabii ki. Devam etmeden bizim halkımızı eve sokamazsınız. Bizde yaptırımlar olmadan hiçbir şey olmaz. O yüzden devam etsin. Böyle daha iyi" diye konuştu.

'BİRAZ DAHA DUYARLI OLMAMIZ GEREKİYOR'

Koronavirüsten korunmak için maske ve hijyene dikkat ettiğini belirten İbrahim Geçile de yasakları desteklediğini kaydederek, "Hijyene, maskeye dikkat edildiği sürece, elbette ki düşecektir. Biraz daha duyarlı olmamız gerekiyor. Düşmesi çok güzel bir şey. Dikkat edilmesi gerekiyor. Bu saatten sonra yapılması gereken tek şey bu" dedi.

'KESİNTİSİZ 2 HAFTA YASAK OLSUN'

Nuh Aydın ise gereken tedbirlere uymaya gayret ettiğini belirterek, "Cebimizde dezenfektanımız var, bir yeri elledik mi sıkıyoruz devamlı. Akşamları kapanması iyi oldu çünkü insanlar geziyorlar, dolaşıyorlar kafelerde. Bu şekilde iyi. Günün belirli saatlerinde olursa, daha da iyi olur" ifadelerini kullandı. Adnan Bayrakçı ise, yasakların kesintisiz en az 2 hafta olması gerektiğini belirtti.

'HES KODU'NA SIKI DENETİM

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vakaların azalmasına rağmen denetimlerini sürdürüyor. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı ekipler halkın yoğun olarak bulunduğu İkieylül, İsmet İnönü ve Hamamyolu caddelerinde HES kodu sorgulaması yapıyor.

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