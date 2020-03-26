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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kısa çalışma desteğinin başladığını açıkladı.

Bakan Albayrak Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Ekonomik İstikrar Kalkanı ile firmalara maliyet ve istihdam desteği sağlamak için ilan ettiğimiz “Kısa çalışma desteği” başladı. Süreçten etkilenen tüm firmalarımız başvurabilir." ifadelerini kullandı.

KİM NE KADAR ÖDENEK ALACAK?

Kısa çalışma ödeneği, son 12 aylık ortalama prime esas kazancın yüzde 60’ı oranında veriliyor. En yüksek kısa çalışma ödeneği ise brüt asgari ücretin yüzde 150’si ile sınırlı. Kısa çalışma ödeneğinden sadece damga vergisi kesilir. 2019’un mart-aralık ayları ile bu yılın ilk iki ayında prime esas kazancı asgari ücret olan kişiler 1.561 TL ödenek alacak. En yüksek ödenek ise 4 bin 380 TL olacak.