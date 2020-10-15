DHA

Kırklareli'nin merkez Karakaş Mahallesi Şifa Geçidi Sokak üzerinde bulunan Karınca Sitesi'nde yaşayan bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, 94 daireli site İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün süreyle izolasyon altına alındı.

DHA'nın haberine göre, sitenin giriş ve çıkışları polis kordona ile çevrilirken, giriş ve çıkışlara kapatıldı. Sitenin çevresinde polis ekiplerince sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, alınan önlemlere aykırı hareket edenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.

İHTİYAÇLARI VEFA KARŞILIYOR

Sitede izolasyon altına alanların tüm ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor. Sitenin önünde bekleyen personel, izolasyon altındaki vatandaşların siparişlerini alıp, araçla marketlere giderek, aldıktan sonra özel kıyafetli görevliler tarafından kendilerine teslim ediliyor. Site sakinlerinin getirdiği çöpler de özel olarak görevliler tarafından ayrı bir konteynere alınıyor.

VALİ BİLGİN: VAKA EN KÖTÜ DÖNEMDEN DAHA FAZLA

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, dün Lüleburgaz ilçesinde incelemelerde bulunduğu sırada ildeki vaka sayısında artış olduğunu dile getirmişti.

İldeki vaka sayısının en kötü dönem olan nisan ayından 3 kat daha fazla olduğunu belirten Bilgin, artık 24 saat alanda olacaklarının altını çizerek, "Bundan sonra sokak, cadde, ev, köy ve mahalle karantinaları yapacağız. Bugün itibariyle polis ve jandarmamızın da çalışma düzenini değiştiriyoruz. Gerekirse çalışma saatlerini de değiştireceğiz. Tüm kurumları, tüm vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyorum" demişti.

Bilgin, maske, mesafe, temizlik ile soruna bakılmayacağını ifade ederek, "Ayrıca pozitif vakalar ve bu vakaların temaslılarının hassasiyet göstermesi gerekiyor. Mücadeleye en yüksek katkıyı vermelerini bekliyoruz. Lütfen hastalarımız temaslılarını gizlemesinler. Bunlar bizim için çok ciddi sıkıntı.

İlimizde bir işletmede, vaka gizlenmesinden kaynaklı 30 yeni vaka tespit ettik. Cenazeye katılan bir kişi de 30 kişiye bulaştırmış. En kötü ay olan nisan ayından 3 kat daha fazla vaka oluştu ilimizde. Bundan sonra en ufak bir müsamaha göstermeyeceğiz.

Bütün kurum müdürlerimiz artık teyakkuza geçecek. Bazı ilçelerde karantina süreci başlayabilir. Kofçaz'da sokağa çıkma kısıtlaması getirdik. Lüleburgaz'da da bir mahalleyi karantinaya alabiliriz. Diğer ilçelerimizde de aynı durum var. Oralarda da mahalle karantinaları başlayabilir, önüme gelecek raporlara bağlı" açıklamasında bulunmuştu.

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