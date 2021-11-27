Kilis şehidi son yolculuğuna uğurlandı!

AA

Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışanlara müdahale sırasında yaralanan ve kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'in naaşı, Asri Mezarlık morgundan alınarak, askeri tören için 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na götürüldü.

AA'da yer alan habere göre burada basına kapalı düzenlenen törenin ardından şehidin naaşı, tören mangası tarafından Kaplan Kardeşler Camii'ne getirildi.

Cenaze törenine, şehit askerin annesi Behiye, babası Hasan, eşi Derya, çocukları Ecemsu, Azra, kardeşi Uzman Çavuş Zafer Dinç, yakınları ve silah arkadaşlarının yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Müslüm Yüksel, Mehmet Erdoğan, Sait Kirazoğlu, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma katıldı.

Dinç'in naaşı, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yeşilkent Mezarlığı'na defnedildi.