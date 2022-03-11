Son dakika haberler: Kiev’deki Türk büyükelçiliği tahliye edildi! O anlar böyle kaydedildi...

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Son dakika haberine göre Rusya'nın işgal harekatına başladığı Ukrayna'da sıcak bir gelişme daha yaşandı.

Habertürk Güvenlik ve Dış Politika Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin'in aktardığı bilgilere göre, Kiev’deki Türk büyükelçiliği tahliye edildi. Büyükelçilik ülke içinde güvenli bir bölgede faaliyetlerini sürdürecek.

Daha önce birçok ülke savaşın ardından büyükelçiliklerini tahliye etmişti. Türkiye de en son tahliyesini gerçekleştiren ülkelerden biri oldu.