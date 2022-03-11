Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Avrupa Son dakika haberler: Kiev’deki Türk büyükelçiliği tahliye edildi! O anlar böyle kaydedildi...

Kiev’deki Türk büyükelçiliği tahliye edildi

Son dakika haberine göre Kiev’deki Türk büyükelçiliği tahliye edildi. Habertürk Güvenlik ve Dış Politika Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin'in aktardığı bilgilere göre, büyükelçilik ülke içinde güvenli bir bölgede faaliyetlerini sürdürecek

11.03.2022 - 13:29 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Kiev’deki Türk büyükelçiliği tahliye edildi! O anlar böyle kaydedildi...
Kiev’deki Türk büyükelçiliği tahliye edildi
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Son dakika haberine göre Rusya'nın işgal harekatına başladığı Ukrayna'da sıcak bir gelişme daha yaşandı.

Habertürk Güvenlik ve Dış Politika Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin'in aktardığı bilgilere göre, Kiev’deki Türk büyükelçiliği tahliye edildi. Büyükelçilik ülke içinde güvenli bir bölgede faaliyetlerini sürdürecek.

Daha önce birçok ülke savaşın ardından büyükelçiliklerini tahliye etmişti. Türkiye de en son tahliyesini gerçekleştiren ülkelerden biri oldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Disney, Rusya'daki tüm faaliyetlerini durduracak
Disney, Rusya'daki tüm faaliyetlerini durduracak
Wall Street devleri Rusya'dan çıkıyor
Wall Street devleri Rusya'dan çıkıyor
Kar yağışı devam ediyor
Kar yağışı devam ediyor
Rusya, İtalya'ya ödünç verdiği sanat eserlerini geri istedi
Rusya, İtalya'ya ödünç verdiği sanat eserlerini geri istedi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.