Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

Aksaray'da bu sabah, saat 00.30 sıralarında merkeze bağlı Yeşilova Beldesi yolunun 15´inci kilometresinde insanın yüreğini yakan bir kaza meydana geldi. Nuri Bal (60) yönetimindeki Almanya plakalı otomobil, İbrahim Ergün (47) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.
KAZADA BİR AİLE YOK OLDU
DHA'daki son dakika haberine göre her iki aracın hurdaya döndüğü kazada, gurbetçi Nuri Bal ile diğer otomobilin sürücüsü İbrahim Ergün, eşi Semiha (54), kızları Rumeysa (12), Sümeyra (19), Ceyda Uğurlu (22) ve torunları Asel Uğurlu (3) yaşamını yitirdi.
CANSIZ BEDENLERİ ARAÇTAN ÇIKARILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, ölen kişilerin cansız bedenlerini, sıkıştıkları yerden çıkardı. Cenazeler, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin morguna götürüldü.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KONTROLÜ YİTİRMİŞ
Kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, otomobil sürücülerinden alınan kan örnekleri incelendi. Yapılan tetkiklerde Nuri Bal´ın 2.43 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü Bal´ın direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin, karşı şeride geçtiği belirlendi.
KUTLAMADAN DÖNÜYORLARDI
Ergün ailesinin, kent merkezinde yaşayan kızları Cennet´in evinde yeni yılı kutladıktan sonra beldedeki evlerine çıkmak için yola çıktıkları ifade edildi.
Aileden geriye 1 ay önce kızları Rumeysa´nın doğum gününde çekilen fotoğrafları kaldı. Kazada yaşamını yitirenlerin otopsi işlemlerine henüz başlanmadığı öğrenildi.
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