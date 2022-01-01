Yollar kan gölü! 4 kentte 16 ölü!

İHA

Aksaray’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Aksaray - Yeşilova Beldesi yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray istikametine seyreden sürücüsü belirlenemeyen otomobil ile karşı yönden gelen ve yine sürücüsü belirlenemeyen yabancı plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

AKSARAY'DA KATLİAM GİBİ KAZA

İHA'da yer alan habere göre kazada 2 otomobilde hurdaya döndü. Olay yerine ulaşan 112 Acil Yardım ekipleri 7 kişinin öldüğünü belirlerken, jandarma ekipleri bir başka kazanın yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

KARS'TA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

AA'da yer alan habere göre Kars'ta, Ali Gaffar Okkan Bulvarı'nda seyreden Alperen Demiral yönetimindeki otomobil, Mihralibey Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

BİR ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrolde, sürücüyle otomobilde bulunan Volkan, Elif Demiral ve Tekin Alın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan 9 yaşındaki B.A. sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan B.A'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

DENİZLİ'DE 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İHA'da yer alan habere göre Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde meydana gelen kazada, İzmir Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Kadir Yavuz idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki demir bariyerleri ve ağaçları biçerek karşı şeride geçip kaza yaptı.

BİR YARALININ DURUMU CİDDİ

Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı olan İsmail Aydınlık, Pouya Goudarzın ve Gökhan Kırboğa’ya yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, Kader Yanar’ın ise olay yerinden hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık görevlilerinin hastaneye kaldırdığı Gökhan Kırboğan’ın ölüm haberinin ardından yaklaşık 2 saat sonra İsmail Aydınlıktan da kötü haber geldi. İsmail Aydınlık’ın doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Pouya Goudarzın ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

ADANA'DAN DA 2 ACI HABER

İHA'da yer alan habere göre Adana’nın Yumurtalık ilçesinde Mustafa D’nin kullandığı otomobil, Yumurtalık-Ceyhan kara yolunda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan otomobil yol kenarına savruldu. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Faruk D., Elanur Y. ve Nuriye K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Ceyhan ile Yumurtalık devlet hastanelerine kaldırıldı. Sürücü Mustafa D. ve Nuriye K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.