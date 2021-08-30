Kayıp genç cinayete kurban gitmiş!

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde üç gündür kayıp olan Enes Merdivan'ın (19), yakın arkadaşı İ.S.Ç. tarafından öldürüldükten sonra ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı.
Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan Enes Merdivan'a ulaşamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekipleri kayıp, Merdivan'ı bulmak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde gencin motosikleti evinden 20 kilometre uzaklıktaki Oğuzhan Köyü Tığlar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çalılarla gizlenmiş halde bulundu.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Soruşturmayı genişleten ekipler, üç gündür haber alınamayan Enes Merdivan'ın en son birlikte görüldüğü öğrenilen en yakın arkadaşı İ.S.Ç.'yi gözaltına aldı. Sorguda konuşan şüpheli arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti. Şüpheli sorgusunun ardından cansız bedenin gömüldüğü yeri göstermek üzere Oğuzhan Köyü kırsalına götürüldü.
Katil zanlısının gösterdiği yerden çıkarılan 19 yaşındaki gencin cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Katıl zanlısı İ.S.Ç. ve öldürdüğü Enes Merdivan'in okul arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Zanlının olayı neden işlediğine dair jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Öte yandan katil zanlısı İ.S.Ç.'nin sosyal medya hesabına silah fotoğrafının yer alması dikkat çekti.
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