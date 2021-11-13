Karı-koca evlerinde katledildi!

Çanakkale'de, bu sabah saat 02.00 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi Akman Apartmanı´nın 4'üncü katında akılalmaz bir vahşet meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre Süha Sümer (62) ve eşi Nilgün Akman Sümer (60) evlerinde, oturdukları apartmanın zemin katındaki pizzacıda çalışan Turgut Y.´nin (36) bıçaklı saldırısına uğradı.

Yaklaşık yarım saat sonra evden çıkan Turgut Y., saat 05.00 sıralarında Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Turgut Y.´nin ifadesi üzerine eve giden polis ekipleri, Sümer çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Nilgün Akman Sümer´in, 1989- 2002 yılları arasında Çanakkale Belediye Başkanlığı ve 22. dönem CHP Çanakkale Milletvekili olarak görev yapan İsmail Özay´ın baldızı olduğu belirtildi.

Turgut Y.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.