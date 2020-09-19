Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Karayolları Genel Müdürlüğü, son 18 yılda “duble yol” ağına yaklaşık 21 bin kilometre ekledi. Toplam, “bölünmüş yol” uzunluğu 28 bin kilometreyi buldu. Türkiye’nin, otoyol uzunluğu da 3 bin kilometre düzeyinde bulunuyor.

Karayolları, 2019 yılında olduğu gibi bu yıl da yol yatırımlarını aralıksız sürdürdü. 2020 yılı başında 7 milyar 600 milyon TL ödenek ayrılan Karayolları, hız kesmeyen yol yatırımları nedeniyle gündeme gelen kaynak sorununu da ek ödeneklerle belli ölçüde aştı.

Karayolları’nın, yaz mevsimine girerken, müteahhitlere 10 milyar TL dolayında borcu bulunuyordu. Bunun, yaklaşık 5 milyar TL’lik bölümü, 2019 yılından kalan borçtan oluşuyordu.

Karayolları’na, önce 2 milyar TL, ardından da haziran ayının ilk yarısında 5 milyar TL’lik ödenek aktarıldı. Genel Müdürlük, müteahhitlere kısa sayılabilecek bir dönem içinde toplam 7 milyar TL ödeme yaptı. İzleyen günlerde 2.5 milyar TL’lik bir ödenek daha aktarıldı.

20-21 MİLYAR TL

Yılın başından bugüne dek yaklaşık 10 milyar TL ek ödenek aktarılan Karayolları, kısa süre önce 2 milyar TL’lik daha ek ödenek talebinde bulundu. Söz konusu ödeneğin, ay sonunda ya da ekim ayının başında serbest bırakılması bekleniyor. Karayolları’nın, (yılbaşı ödeneği dahil) 2020 yılını 20-21 milyar TL ile kapatması hedefleniyor.

MÜTEAHHİTLERİN ALACAKLARI

Müteahhitlerin, Karayolları’ndan ne kadar alacağı var? Sektör kaynakları, Karayolları’nın belli aralıklarla ödeme yaptığını belirterek, “Halen, 10 milyar TL’yi aşkın bir tutarda alacak söz konusu. Şantiyelerde çalışmalarımız devam ediyor” dedi.