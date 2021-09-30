Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kampüs inşaatında öldüren ihmal! Diş hekimi öğrencisinin feci sonu

Kampüs inşaatında öldüren ihmal! Yurda giden öğrenci çukurda can verdi

Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yerleşkesi içerisinde devam eden yemekhane inşaatındaki güvenlik ihmalinin bedeli ağır oldu. Diş Hekimliği 1. sınıf öğrencisi Ali Sinan Cirit, yemekhane inşaatının yanındaki yurduna giderken 8 metre derinliğindeki çukura düştü. İnşaat temel demirleri üzerinde sabah bir işçi tarafından fark edilen genç öğrencinin hayatını kaybetti belirendi

30.09.2021 - 12:17 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Kampüs inşaatında öldüren ihmal! Diş hekimi öğrencisinin feci sonu
Kampüs inşaatında öldüren ihmal!
0:00 / 0:00
İHA

Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yerleşkesi içerisinde devam eden yemekhane inşaatındaki çukura düşen üniversite öğrencisi, hayatını kaybetti.


Olay, dün akşam 22.30 sıralarında SDÜ doğu yerleşkesinde meydana geldi. İddiaya göre, yemekhane inşaatının yanından kaldığı yurda doğru yürüyen SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği 1. sınıf öğrencisi Ali Sinan Cirit (19), yaklaşık 8 metre yükseklikten inşaat temeli için kazılan alandaki demirlerin üzerine düştü.

Sabah saat 07.45 sıralarında bir inşaat işçisi tarafından fark edilen Cirit için ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ali Sinan Cirit’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cirit’in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Akılalmaz ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Sosyal medyadan sipariş verdi, kargo şoke etti
Sosyal medyadan sipariş verdi, kargo şoke etti
Yaban domuzları saldırdı... Neye uğradığını şaşırdı
Yaban domuzları saldırdı... Neye uğradığını şaşırdı
Dünyanın en tehlikelisi! Tek darbede paramparça ediyor
Dünyanın en tehlikelisi! Tek darbede paramparça ediyor
Uzun yaşamın sırrını ona bağlıyor: Her gün mutlaka yerim
Uzun yaşamın sırrını ona bağlıyor: Her gün mutlaka yerim
Dolar 8.95’ten döndü
Dolar 8.95’ten döndü
Lübnan'da günlük elektrik hizmeti 8 saate çıkacak
Lübnan'da günlük elektrik hizmeti 8 saate çıkacak
İki doz koronavirüs aşısı olanların oranı, 15 ilde yüzde 75i geçti
İki doz koronavirüs aşısı olanların oranı, 15 ilde yüzde 75i geçti
Aşının kalp krizini tetikleme riski: Sıfır
Aşının kalp krizini tetikleme riski: Sıfır

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.