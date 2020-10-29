Kahraman Duman! Yaşlı çifti ölümden kurtardı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkili olan şiddetli yağmurda, Hüseyin İdiz'in (70) eşi Fatma İdiz (67) ile oturduğu apartmanın giriş katındaki dairesini su bastı, sokak üzerindeki sitenin istinat duvarı çöktü.
DHA'nın haberine göre İdiz, "Yağmur suları eve girdiğinde biz hanımla uykudaydık. Köpeğimiz çok ağladı ve havladı. Bize köpek haber verdi. Onun sesine kaldık. Ne olduğunu zaten anlamadık. Köpeğimin sesine bir kalktım baktım köpekte sular altında kalmış. Bizi köpek kurtardı. Hemen ben de onu kurtardım. Köpeğimizden sonra evimizi kurtarmaya çalıştık hemen. Bir oraya koşuyoruz bir buraya koşuyoruz elimizden de bir şey gelmedi o anda. Çok korktuk, çok mağdur olduk" dedi.
İdiz çifti, su basan evlerini temizlerken, karşılarında bulunan 30 haneli bir sitenin 5 katlı apartmanın önündeki istinat duvarı çöktü. Kayan toprak, İdiz çiftinin oturduğu dairenin içine kadar geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilerek, sokak araç trafiğine kapatıldı.
Hüseyin İdiz, duvarın büyük bir gürültüyle çöktüğünü belirterek, "Korkup hemen dışarıya çıktık, duvar olduğu gibi yıkılmış. Evimizin içi toprak doldu. Hemen bahçenin duvarını güçlükle yıktık. Suları oradan saldık. Evlerin içi ağzına kadar su doldu. Perişan olduk. Kendi evimizle perişan halde uğraşırken karşıki sitenin duvarı güm diye düştü. Allahtan evin etrafında koştururken üzerimize ya da evimizin üzerine düşmedi o duvar. Yağmur çok felaket yağdı. Her yeri sular bastı. Öyle bir afat ki az kalsın evin içerisinde sudan boğulacaktık" dedi.
'BİZİ KÖPEK UYANDIRDI'
Evini su basan Fatma İdiz, perişan olduklarını belirterek, "Evimiz içi su doldu. Bahçedeki kendi evimizin duvarından delik açtı, oradan suyu saldık. Kendi evimizin içinde boğulacaktık az kalsın. Her yerimizi çamur içinde kaldı. Köpeğimiz var, adı Duman o uyandırdı bizi. Nasıl bağırıyor, onun sesine uyandık hemen. Baktım hayvanım suların içine gömülmüş. O bizi, biz de onu kurtardık. Dumanımın kulübesi de sular altında kaldı" diye konuştu.
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