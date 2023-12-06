Kabine toplanıyor… İşte gündem maddeleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan kabine toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Yunanistan'a 6 yıl sonra yapılacak olan ziyaret, gizli fon davası ve fenomen soruşturmasının yanı sıra asgari ücret süreci gibi konular ele alınacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine Toplantısı'nda, “İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları”, “Yunanistan'a 6 yıl sonra yapılacak olan ziyaret”, “gizli fon davası ve fenomen soruşturması”nın yanı sıra “asgari ücret süreci” gibi konular ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.
YUNANİSTAN'DAN GAZZE KONUSUNDA DESTEK İSTENECEK
Toplantıda, İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda kalıcı ateşkesin sağlanması, bölgeye insani yardımların ulaştırılması ve rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili atılacak adımlar masaya yatırılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konudaki diplomatik temasları hakkında kabinesiyle değerlendirme yapacak.
Erdoğan’ın 7 Aralık'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yapacağı ziyaretin hazırlıkları da gündemde olacak. Birleşmiş Milletler'deki oylamada çekimser kalan Yunanistan'dan Gazze konusunda destek istenecek ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile yapılacak görüşmede “sınır güvenliği” ve “göç başlıkları” ele alınacak.
“ASGARİ ÜCRET BELİRLEME SÜRECİ” GÜNDEMDE OLACAK
Ayrıca, asgari ücret belirleme süreci de gündem maddeleri arasında yer alıyor. Komisyon, 11 Aralık Pazartesi günü ilk toplantısını yapacak ve genel ekonomik değerlendirme yapılarak görüşme takvimi belirlenecek.
2024 yılı için geçerli olacak asgari ücret, ay bitmeden açıklanacak.
BAKAN IŞIKHAN MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARINA YÖNELİK SUNUM YAPACAK
Yeni yılda zam bekleyen memur ve emeklilere yönelik hazırlıklar da ele alınacak. Ocak ayında yapılacak artışa yönelik hazırlıklar, temmuz-kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon oranları dikkate alınarak yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hem asgari ücret belirleme süreci hem de memur ve emekli zamlarına yönelik kabinede sunum yapacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı'na hem asgari ücrete yüzde 35 oranında zam yapılacağı ve böylece asgari ücretin de 15 bin 393 liraya yükseleceğine ilişkin yapılan yorumlar hem de Bakan Işıkhan'ın tek zam açıklaması soruldu. Erdoğan şu yanıtı verdi:
"Asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu anda çalışmalarını yapıyor. Bu çalışmalarını olgunlaştırdıktan sonra nihai tabloyu önümüze koyacak. Çünkü burada işçi, işveren temsilcileri ile görüşmelerini bitirdikten sonra bize neticeyi getirecek. Biz de kendisini dinleyeceğiz. Ondan sonra en uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz. Bütün mesele tarafları mağdur etmeden bir neticeye varabilmek.
Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan’dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz.
Ekonomi yönetimimiz bir yandan da enflasyonu dizginleyici adımlar attı, bunlar da sürüyor. İşaretler olumlu, yakında enflasyonun kalıcı bir şekilde dizginleneceğini göreceğiz. Enflasyon sorununu da tarihe karıştıracağız."
GİZLİ FON DAVASI VE SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNE YÖNELİK SORUŞTURMA
Son olarak, gizli fon davası ve sosyal medya fenomenlerine yönelik soruşturma da kabinenin gündeminde yer alacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un, bu konulardaki son duruma ilişkin kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor.
İnternet fenomenlerinin yasa dışı bahse karışmasına yönelik iddialarla ilgili Bakan Yerlikaya dün yaptığı açıklamada, "Biz İçişleri Bakanlığı olarak yasadışı bahis başta olmak üzere, bilinmeyen ne türde satıcılık varsa Adalet Bakanlığımızla birlikte sabırla azimle çalışıyoruz biz güzel sporumuzun kirlenmesini asla müsaade etmeyiz kimse kusura bakmasın buradan kendin de güç zehirlenmesi affeden kim varsa göreceksiniz Onların da enselerine de çökeceğiz. Fenomenlerin yasadışı bahisle ilgili çalışmalar yaptığı yönündeki iddialarla hakkında çalışmalar devam ediyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bakanımız Mehmet Şimşek Bu konuda gayet çok hassas talimatların çok çok önceden verdiğini biliyorum” ifadelerini kullanmıştı.