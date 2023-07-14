3 ilçede orman yangını çıktı! Müdahale sürüyor
İzmir'in Urla, Muğla'nın Milas ve Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçelerinde orman yangınları çıktı. Yangınlara müdahale sürüyor
İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Demircili Mahallesi'ndeki makilik alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına 4 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer ile müdahale sürüyor.
Öte yandan yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği öğrenildi.
MİLAS'TA DA YANGIN ÇIKTI
Milas-Bodrum Havalimanı yolunda ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Havalimanına giden kavşaktaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için müdahalede bulunuyor.
KAHRAMANMARAŞ'TA ORMAN YANGINI
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çamlık mevkisinde kırsal alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye bir helikopter yangın söndürme ekibi, arazöz, su tankı, dozer ve greyder yönlendirildi.
Ekipler, yangının bölgeye yakın olan evlere sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.