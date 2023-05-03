Akşener'den Bursa'da Sinan Ateş ve Muhsin Yazıcıoğlu mesajı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa'da vatandaşlara seslendi. Akşener'in konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Hemşehri sayılırım çünkü Bursa Öğretmen Okulu mezunuyum. İkincisi anneannemin akrabaları, Gündoğdu'nun yarısı akrabalarından oluşuyor.

SİNAN ATEŞ VE MUHSİN YAZICIOĞLU MESAJI

Sinan Ateş için diyor ki 'Adalet'. Sinan Ateş'in kardeşleri, ablaları, büyükleri, kardeşleri... Bursa bir değerini kaybetti. Gencecik bir akademisyen Ankara'nın göbeğinde katledildi. Azmettiriciler, katiller belli ama uçankuşu bilen, teröristlerin ayak numaralarını bilen, Gabar'da bize mezar kazdıran Sayın Erdoğan nasıl oluyor da Sinan Ateş'in azmettiricilerini, katillerini bulamıyorsun? Bunun adı iktidardan gidiyor olmaktır. Topal ördek olmuş bir Cumhurbaşkanı demektir. Onun için bu kadar kabalar.

14 Mayıs akşamı bu seçimi kazanacağız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 13'üncü Cumhurbaşkanımız olacak, Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını emekli edeceğiz. Ben başbakan olacağım ama helal oylarınızla olacağım. Sinan Ateş'in katilleri hesap verecek; hesap sormazsam namerdim, şerefsizim.

Muhsin Başkan'ın da kanı yerde kaldı. O suikastın ne olup bittiği kapatıldı. İçimizde Muhsin Başkan bir yara, Sinan da çok taze bir yara. Annesi, babası, kardeşleri, eşi ve çocukları babasız kaldılar. Vicdanı sızlamayanın insan olması mümkün değil. Ailesiyle, arkadaşlarıyla görüştük; bu işin peşine düşenlere diyormuş ki '15 Mayıs sabahı artık Bulgaristan'a kaçarsınız'. 15 Mayıs sabahı kaçamayacaksın, görürsün kaçamayacaksın.

"GABAR'DA BİZE MEZAR KAZARKEN PETROL BULDU"

Bu arkadaşlara göre biz işgalciyiz, hadi oradan. Bu nasıl bir psikoloji, hepsi kafayı sıyırdı, kafaya yedi. Sayın Erdoğan; Sayın Kılıçdaroğlu ile beni Gabar'a gömüyordu, şimdi petrol bulmuş. Şimdi Gabar'da petrol buldu ya, şimdi Cudi'de de bir şey bulur. Böyle Cumhurbaşkanı olamaz. Her bir vatandaşının namusunun, şerefinin, güvenliğinin emniyetinden sorumludur. Kadına; sürtük, çürük diyemez; doktorlara 'Defolun gidin' diyemez; çiftçiye 'Hain' diyemez. Memleketin mensuplarına 'işgalci', 'darbeci' diyemez.

Bir arkadaş daha var erkeklerin birbiriyle evliliğine takmış, daha da ileri gitti erkeklerle hayvanların evliliğine vardırdı. Bir tanesi İstiklal Marşı'nı okuyamadı bizi işgalci yaptı. Biz seçime gidiyoruz, sen ne düşünüyorsun?

KÖYLERE ATAMALAR

Tarım için, gençler için, atanamamış öğretmenler için ne düşünüyorsun? Biz hemen 1 ay içerisinde 100 bin öğretmen ataması diyoruz, sen ne yapacaksın? Ardından 150 bin öğretmen ataması daha yapacağız. Bir veteriner, bir ziraat mühendisi, bir öğretmeni köylere atayacağız. Gençlerin köylerine dönüp tarım üretimi yapmaları için SGK ve Bağ-Kur primlerini 5 yıl biz ödeyeceğiz. Ev kadınlarımıza ve 18-26 yaş arasındaki gençlere 2500 lira maaş bağlayacağız. Tarımın mazotunda, elektriğinde, gübresinde indireme gidip sübvansiyonları en başta yapacağız.

"SIĞINMACILARI 2 YIL İÇİNDE GERİ GÖNDERECEĞİZ"

Biz Suriye ile niye kavga ettik? Beşar Esad ile niye kavga ettik? Karşılığı 8 milyon Suriyeli, sayısı da bilinmiyor. Hemen sınırlarımızda da bir Kürdistan kuruluyor. Bu işten karımız, zararımız ne oldu? Biz iktidara geldiğimizde 2 yıl içinde sığınmacıları geri göndereceğiz.

Mansur Bey seçildiğinde bütün saatleri PKK'lılar ve DHKP-C'liler bakacakmış, bunlar olmadığı gibi vatan evlatları çalıştılar. 'İşten atacaklar' dediler, yeni insanları işe aldı. Ankara'nın köylüsüne 4,5 milyar lira kazandırdı ama bir jeliboncu arkadaş var; bu adam niye dinozora takık. Ankapark diye park yapmış, her yer dinozor. Harcadığı para 16 milyar lira 3 kişinin cebine girmiş. 16 milyar lira ile neler yapılabilirdi? Gençlerin KYK borçlarının tümü ödenebilirdi, fabrika yapılabilirdi, yurt yapılabilirdi.

Siz iktidarı kaybetmişsiniz. Ben İçişleri Bakanlığı görevim nedeniyle, Türkiye'nin en uzun, derin sınırötesi harekatı yapan İçişleri Bakanı olduğum için şerefli Türk polisi tarafından korunuyorum. Ben PKK'lıysam derhal tutuklayın. O polisleri bir PKK'lıyı korumak için tahsis ediyorsunuz? Benim sağ elimde Gaffar Okkan'ın katilleri yok, Sayın Erdoğan senin sağ elinde katiller var. Sol elinde PKK var. Sen Abdullah Öcalan'a diyorsun ki; ailesini gönderdik, bizim Mehmet diyorsun. Akraba mı oldunuz? Bebek katilinin kardeşine 'Bizim Mehmet' diyen bir Cumhurbaşkanı var. Tarzan zorda. 14 Mayıs akşamı emekliye sevk ediliyor. Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e.