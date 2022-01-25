İşte TEM'deki son durum

Türkiye karakışın etkisi altıda. Çok sayıda kentte yoğun kar yağışı şiddetli bir şekilde etkisini gösterirken, İstanbul'da hayat adeta felç oldu.
Özellikle TEM Otoyolu'nu etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle binlerce araç yolda kaldı. Dün kamu kurumlarında mesainin sona erdiği 15.30'da başlayan trafik başta TEM'de olmak üzere birçok noktada kesintiye uğradı.
HÂLÂ BEKLİYORLAR
Çok sayıda kişi de araçlarında mahsur kaldı. Özellikle Arnavutköy, Hadımköy ve Mahmutbey Gişeleri bölgesinde çekilen görüntüler şaşkına çevirdi.
Mahsur kalan vatandaşlar tuzlama ve yol açma çalışmalarının eksikliğine dikkat çekerek isyan etti.
Habertürk Whatsapp İhbar Hattı'na da bugün sabah ve öğle saatlerinde çekilen çok sayıda görüntü ulaştı. Araçların kara gömüldüğü otoyolda çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Gelen mesajlarda da bazı kişilerin hâlâ TEM Otoyolu'nda yardım beklemesi dikkat çekti. İşte o mesajlardan bazıları;
"AİLEM 18 SAATTİR MAHSUR"
-Merhaba, ailem TEM Mahmutbey Edirne otoyolu Ispartakule mevkiinde 18 saattir mahsur kalmış durumda. Mahmutbey Hadımköy yönü kapalı. Araçlar ilerleyemiyor ve yiyecek su kumanya hiçbir şey verilmedi. Ters istikamette yol açık. Ters istikametten çekici gelip araçları alabilir veya kumanya dağıtabilir. Yardım bekliyoruz.
"KİMSEYE ULAŞAMIYORUZ"
-Abim Çatalca yolunda Büyükçekmece istikametinde mahsur kaldı. Yaklaşık 5 saattir kar ekiplerinin gelmesini bekliyorlar. Jandarma, 112 hiçbirine ulaşamamışlar. Çok zor durumdalar.
HARİTADA ÇARPICI AYRINTI
Öte yandan İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'nda ise TEM'de ve bağlantı yollarındaki tıkanıklık da ortaya çıktı. Haritada yüzde 31 olan yoğunlukta tek kırmızı alanların da bu bölgeler olduğu görüldü.
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