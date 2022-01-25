Esaretin ardından! Geceyi fabrikada geçirdiler

DHA

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı yolların kapanmasına neden oldu. Kar nedeniyle otomobillerini terk edemeyen sürücüler araçlarının içinde geceyi geçirdi.

DHA'nın haberine göre, yolların kapanmasından dolayı evlerine gidemeyen işçiler geceyi fabrikada geçirmek zorunda kaldı. Günün ilk ışıkları ile yola çıkan işçiler 3 saatlik yolu yürüyerek metrobüse ulaşmaya çalışıyor.

"20 SAAT YOLDA MAHSUR KALDIM"

20 saattir yolda mahsur kaldığını söyleyen İlker Özcan, "20 saattir buradayız. Bugün gidebileceğimize de inanmıyorum. Hadımköy'e gideceğiz aslında kısa mesafe ama şu duruma bir bakın nasıl gidelim. Şu ortama bir bakım yetkililer karar versin. Burada 2 binin üzerinde araç vardır. İnsanların rezilliğini bir bakın" dedi.

Geceyi fabrikada geçirdiklerini belirten Ali Can Mert, "Hadımköy gişelerden yürüyoruz. 3 saattir yoldayız daha yeni buraya gelebildik. Her yerimiz su içinde. Dün geceyi fabrikada geçirdik. Saat 07.00'dan sonra kar yağışı olacağı söylendi. Biz de fabrikada yatmak yerine evimize gitmek için metrobüse yürüyoruz. 3 saattir yoldayız çok kötü durumdayız" diye konuştu.