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İstanbul hava durumu son dakika | Meteoroloji harita paylaştı! DEK etkisi sürüyor... İstanbul kar yağışı ne kadar sürecek, bu hafta ne zaman bitecek? (25, 26, 27, 28 Ocak hava durumu haberleri)

Son dakika haberi: Meteoroloji harita paylaştı! DEK etkisi bugün de sürüyor...

İstanbul'da kar yağışı şiddetini artırırken son dakika uyarıları da peşi sıra geliyor. DEK olarak da bilinen deniz etkisi kar yağışı, dün akşam İstanbullulara zor anlar yaşattı. Kar yağışı yer yer tipi şeklinde görülürken kent genelinde birçok olumsuzluğa neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam için de uyarıları yinelerken orta vadeli İstanbul hava durumu haritasını paylaştı. Meteoroloji'nin haritasına göre, İstanbul'da kar yağışı perşembe günü akşam saatlerinde şehri terk edecek. Buna karşın, DEK bugün de etkisini gösterecek. Öte yandan, bir uyarı da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapıldı. İmamoğlu, "Kar yağışı bugün de akşam itibariyle yine yoğun bir biçimde devam etme ihtimali yüksek. " sözlerini kullandı.

25.01.2022 - 13:05 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İstanbul hava durumu son dakika... Şiddetli kar yağışının görüldüğü İstanbul için uyarılar peş peşe yapılıyor. Meteoroloji, AFAD ve AKOM tarafından İstanbul hava durumu tahmin raporları paylaşılırken kar yağışına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği ifade ediliyor. Tahminlere göre, megakentte kar yağışının en şiddetli günü geride kaldı. DEK olarak da bilinen deniz etkisi kar yağışı, Karadeniz üzerinden şehre geldi. En şiddetli gün geride bırakılırken DEK'in bugün de kent genelinde etkili olması bekleniyor. Meteoroloji tarafından orta vadeli İstanbul hava durumu haritası paylaşıldı ve ve İstanbul kar yağışı ne kadar devam edecek sorusu yanıt buldu. 

    SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI | HARİTA PAYLAŞILDI

    Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da soğuk hava dalgası en sert hâlini dün gösterdi. DEK'ler olarak da bilinen deniz etkisi kar yağışı, öğle saatlerinden sonra şehir genelinde etkisini hissetirdi ve akşam saatlerinde yer yer tipiye neden oldu. Meteoroloji'nin verilerine göre, perşembe akşam saatlerinden itibaren kar yağışı şehri terk edecek. Konuyla ilgili yetkililerden açıklamalar peşi sıra geldi. 

    İşte, İstanbul'da kar yağışı ile ilgili son gelişmeler...

  • İSTANBUL'DA KAR NE KADAR DEVAM EDECEK? 

    Soğuk hava dalgasının perşembe gününe kadar İstanbul ve çevresinde etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

  •  Yurdun doğu kesimlerinde gelecek hafta sonuna kadar kar yağışı sürecek.

  • 25 Ocak 2022 Salı gününe ilişkin sıcaklık değerleri (haritalı)

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