İstanbul hava durumu son dakika... Şiddetli kar yağışının görüldüğü İstanbul için uyarılar peş peşe yapılıyor. Meteoroloji, AFAD ve AKOM tarafından İstanbul hava durumu tahmin raporları paylaşılırken kar yağışına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği ifade ediliyor. Tahminlere göre, megakentte kar yağışının en şiddetli günü geride kaldı. DEK olarak da bilinen deniz etkisi kar yağışı, Karadeniz üzerinden şehre geldi. En şiddetli gün geride bırakılırken DEK'in bugün de kent genelinde etkili olması bekleniyor. Meteoroloji tarafından orta vadeli İstanbul hava durumu haritası paylaşıldı ve ve İstanbul kar yağışı ne kadar devam edecek sorusu yanıt buldu.

SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI | HARİTA PAYLAŞILDI

Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da soğuk hava dalgası en sert hâlini dün gösterdi. DEK'ler olarak da bilinen deniz etkisi kar yağışı, öğle saatlerinden sonra şehir genelinde etkisini hissetirdi ve akşam saatlerinde yer yer tipiye neden oldu. Meteoroloji'nin verilerine göre, perşembe akşam saatlerinden itibaren kar yağışı şehri terk edecek. Konuyla ilgili yetkililerden açıklamalar peşi sıra geldi.

İşte, İstanbul'da kar yağışı ile ilgili son gelişmeler...