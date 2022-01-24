İstanbul'da beklenen kar öncesi yoğun trafik

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İstanbul'da mesai saatlerinin saat 15.30'da sona ermesinin ardından bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu.

Üst üste yapılan uyarıların ardından kentte özellikle Mahmutbey Gişeleri bölgesinde yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Bölgede beklenen yoğun yağış öncesinde uzun araç kuyrukları oluşması dikkat çekti.

TRAKYA YÖNÜNDEN GELEN ARAÇLARA UYARI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, "İkinci bir duyuruya kadar Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir" açıklamasında bulundu.

OTOGARLARDAKİ ÇIKIŞLAR DURDURULDU

Yerlikaya ayrıca, "İlimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın 08.00’e kadar durduruldu" paylaşımında da bulundu.

Öte yandan megakentte kar ve tipi etkili olmaya başladı. Öğleden sonra aniden bastıran kar ile Haramidere D-100 Karayolu'nda araçlar yolda kaldı.

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