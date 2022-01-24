Avrupa kangren

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İstanbul'da yoğun kar yağışının başlaması ile trafik felç oldu. Yüzlerce araç özellikle megakentin Avrupa Yakası bölgesinde trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

E-5 karayolunda da trafiğin kilitlenmesiyle yüzlerce araç yolda mahsur kalırken, bazı vatandaşlar toplu taşıma araçlarına binemediği için yürümeye başladı.

Saat 19 sıralarında ise İBB Trafik Yoğunluk Haritası'nda megakentin Avrupa Yakası kesiminde yoğunluk yüzde 58 olarak ölçüldü. Yoğunluğun yüzde 58 olarak görünmesi ise araçların hareket edememesinden kaynaklandığı öğrenildi.