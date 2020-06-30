Bakan Dönmez, Türkiye ile Libya arasında iş birliğini artırmak amacıyla görüşmelerin sürdüğünü, Libya’nın ulusal petrol şirketiyle bu çalışmaların yapıldığını açıkladı. Peki, Türkiye ile Libya arasında yürütülen işbirliği görüşmeleri ne aşama? Hangi konu başlıkları öne çıkıyor? HABERTÜRK, bu soruların yanıtlarının ardına düştü. Ankara’da görüşmeler yaptı. İkili iş birliğinin kuşkusuz temel parametresi petrol ve petrol arama ve üretimi…
Bunun yanı sıra petrol odaklı diğer yatırımlar önceleniyor. Petrol rafinerisi, petrokimya tesisi, mevcut petrol sahalarının ortak işletilmesi. Bir adım daha atılarak, petrol sahalarına servis veren ortak bir şirket…
Türkiye, iş birliği süreçlerinde “ortaklık” nosyonunu öne çıkartıyor. Buna göre Türkiye Petrolleri Anonim Artaklığı (TPAO),ülkede gerek denizde gerekse de karada yürütülecek faaliyetlerde, Libya’nın Ulusal Petrol Şirketi NOC’la veya ilgili bakanlık ile ortaklığı temel hedef olarak belirliyor. Görüşmeler, bu yönde ilerliyor.
Libya’daki gelişmeleri çok yakından izleyen kaynaklar, bu ülkenin iç savaştan dolayı gerek petrol üretim, gerek servis gerekse de teknik eleman yönünden büyük bir yıkım yaşadığına dikkat çekti. Kaynaklar, temel gelir kaynağı petrol olan Libya’nın bu konularda gündeme gelecek sağlam ve tutarlı projelerle ekonomisi için önemli hamle yapabileceğini ve yol alabileceğini söyledi.
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