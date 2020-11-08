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Son dakika haberler... Metropoller için görevlendirilen teröristle ilgili flaş detay!

Diyarbakır Lice kırsalında düzenlenen Yıldırım 7/Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik operasyonunda ele geçirilen dokümanlar HDP/PKK ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Operasyon kapsamında 3 Ekim günü etkisiz hale getirilen 4 teröristin yaşam alanlarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital doküman bulundu. Dokümanlar üzerinde yapılan incelemelerde kandırılarak ya da kendi isteği ile PKK’nın dağ kadrosuna katılan teröristlerin isim listeleri ile kişisel bilgilerinin ve terör örgütü tarafından aldıkları eğitimlerin yazıldığı belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı dokümanlarda fotoğrafları ve kişisel bilgileri bulunan Mazlum S.’nin (28) yakalanması için çalışma başlattı

08.11.2020 - 15:43 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da yakalanan teröristle ilgili flaş detay! - Haberler
İstanbul'da yakalanan teröristle ilgili flaş detay!
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HABERTURK.COM

Mazlum S.’nin PKK tarafından ideolojik ve sabotajcı eğitimi aldıktan sonra 14 Temmuz 2013 yılında metropol çalışmaları ve gençlik eylemlerinde görevlendirildiği belirlendi.

Habertürk'ten Şahin Şen'in haberine göre, yapılan çalışmada İstanbul Sultanbeyli’de olduğu belirlenen Mazlum S. 16 Ekim’de yakalandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan Mazlum S. örgüte nasıl katıldığına dair bilgiler verdi.

Ailesel nedenlerle 2013 yılında örgüte katılmak için Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Sultanbeyli İlçe Başkanlığı'na gittiğini söyleyen Mazlum S. kendisini partinin Diyarbakır İl Başkanlığı'na yönlendirdiklerini anlattı.

OTO ALARMINDAN PATLAYICI DÜZENEĞİ

Diyarbakır’a BDP İl Başkanlığı'na gittiğini ve ikinci katta bulunan “dayı” lakaplı yetkili ile görüştüğünü anlatan Mazlum S., kendisiyle beraber örgüte katılan Esma isimli kadınla birlikte Lice’ye götürüldüklerini söyledi.

Lice’de kenevir tarlaları içinden geçerek bir köy evine gittiklerini, burada bir gece kaldıktan sonra kendilerini alan teröristlerle beraber "Yeşil Vadi" denilen yere götürüldüklerini anlatan Mazlum S.'nin, “Yeşil Vadi denilen yerde örgüte yeni katılım yapmış çok sayıda kişi vardı” dediği de öğrenildi.

Silah ve patlayıcı madde eğitimi aldığını belirten Mazlum S., oto alarm sitemlerinden patlayıcı madde düzeneği yapma, düzeneklerin nasıl çalıştığı ve patlatıldığına dair eğitim aldığını da itiraf etti.

"ÖRGÜTE GERİ DÖNMEDİM"

Kendisiyle birlikte örgüte katılan 40 kişiye tören düzenlendikten sonra teröristlerce görevlendirme yapıldığını anlatan Mazlum S., İstanbul’a gönderildiğini de söyledi.

Mazlum S. teröristlerin kendisine 500 TL verdiğini ve İstanbul’a giderek aranma kaydının olup olmadığını öğrenmelerini istediğini anlattı.

Teröristlerin kendisini 15 gün sonra bıraktıkları yerden alarak kırsala götüreceğini söyleyen Mazlum S., ailesinin kayıp başvurusu yapması üzerine karakola giderek ifade verdiğini ancak PKK’ya katıldığına dair bilgi paylaşmadığını ifade etti.

Bu olaydan sonra örgüte geri dönmediğini söyleyen Mazlum S. işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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