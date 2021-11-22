SHOW Haber'den Ulaş Can Yakupoğlu'nun haberine göre; Araba al sat yapanların fiyatları yükseltmesi üzerine bayiler Kara Liste hazırlamaya başladı. Piyasanın ateşini yükseltenler artık bayiden eli boş dönecek. Al sat yapılamayacağı için piyasada spekülasyonun sona ereceği tahmin ediliyor.

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