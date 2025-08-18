Habertürk
        Son dakika: İBB'de yolsuzluk soruşturmasında 44 şüpheli sağlık kontrolünden geçti | Son dakika haberleri

        Yolsuzluk soruşturmasında 45 kişi adliyeye sevk edildi

        İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 45 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. 45 kişi daha sonra adliyeye sevk edildi

        Giriş: 18.08.2025 - 07:59 Güncelleme: 18.08.2025 - 09:30
        45 kişi adliyeye sevk edildi
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 45 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında 15 Ağustos'ta gözaltına alınan, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de bulunduğu 45 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

