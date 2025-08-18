Yolsuzluk soruşturmasında 45 kişi adliyeye sevk edildi
İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 45 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. 45 kişi daha sonra adliyeye sevk edildi
Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında 15 Ağustos'ta gözaltına alınan, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de bulunduğu 45 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.