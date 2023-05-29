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İBB Başkanı İmamoğlu: Her şey yeniden başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim sonuçlarına ilişkin, "Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemeyeceğiz" dedi.

Giriş: 29.05.2023 - 10:36 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Her şey yeniden başlıyor
İmamoğlu: Her şey yeniden başlıyor
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemeyeceğiz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Seçim sonuçlarına ilişkin konuşan İmamoğlu, 28 Mayıs seçimleri sonuçlandı. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izindeki bir siyasetçi olarak sonuçların hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Türkiye'nin hızla normalleşmeye ve sorunlarına çözüm bulmasına ihtiyaç vardır. Asla tedirgin olmayın, umutsuzluğa kapılmayın. Biz az zamanda çok büyük işler başarmış bir ulusuz. 5 yıl önce de böyle bir hayal kırıklığı yaşanmıştı ama yerel seçimlerde muazzam sonuçlar almıştık" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemeyeceğiz. Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk, tıpkı Fatih Sultan Mehmet gibi..." diye sözlerini sürdürdü.

İSTANBUL'UN FETHİ KUTLAMALARINA DAVET

İstanbul'un fethinin 570'inci yıldönümüne değinen İmamoğlu, "Bugün 29 Mayıs, İstanbul'un fethinin 570'inci yıldönümü. Bundan sonra bütün gönülleri kazanmak için mücadeleye devam edeceğiz. İstanbul'da benim gibi milyonlarca, Türkiye'de on milyonlarca umutlu demokrasi neferleri var. Başta demokrasi neferleri olan sizleri, çocukları, gençleri, anneleri bugün saat 20.00'de Maltepe Meydanı'nda düzenlediğimiz Fetih etkinliklerine davet ediyorum. Yapacaklarımızı ve değişimi konuşacağız. Yolumuz uzun, gençliğimiz var, inancımız tam. Bana inanın her şey çok güzel olacak" dedi.

Haberi Hazırlayan : Ahmet Küçük
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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