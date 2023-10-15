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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika hava durumu: Hem şiddetli sağanak hem toz taşınımı uyarısı! - Güncel haberler

        Hem şiddetli sağanak hem toz taşınımı uyarısı!

        Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre bugün birçok kentte sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'da kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan Güneydoğu Anadolu bölgesinde de toz taşınımının etkili olacağı ifade edildi. İşte bugün beklenen hava durumu..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2023 - 09:27 Güncelleme: 15.10.2023 - 09:38
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        Hem şiddetli sağanak hem toz taşınımı uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

        Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Eskişehir, Konya’nın batısı, Tokat ve Karaman çevrelerinin ise aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların Doğu Akdeniz, Malatya, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Kayseri’nin güney ve doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi de bekleniyor.

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        SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

        Sıcaklığın da yağış alan yerlerde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT

        Yağışların Doğu Akdeniz, Malatya, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Kayseri’nin güney ve doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Adana'nın doğusu ile Hatay kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

        Fotoğraf: DHA

        TOZ TAŞINIMI İKAZI

        Öte yandan yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz’in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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