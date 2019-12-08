08 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, Batı Karadeniz'in batısı, Aydın, Kastamonu, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Siirt, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BUZLANMA VE DON OLAYINA DİKKAT
Yağışların yağmur ve sağanak, Bolu ve Afyonkarahisar'ın yüksekleri, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
SICAKLIKLAR DEĞİŞMİYOR
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın, genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yapılan son tahminlere göre yurt genelinde sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle...
ANKARA: 4, Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.
İSTANBUL: 14, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri hafif yağmurlu.
İZMİR: 15, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı.
KOCAELİ: 12, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu.
BURSA: 11, Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu.
ADANA: 18, Parçalı bulutlu.
ANTALYA: 20, Az bulutlu ve açık.
ESKİŞEHİR: 7, Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.
KONYA: 8, Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.
SİVAS: 2, Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ZONGULDAK: 10, Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu.
SAMSUN: 13, Parçalı ve az bulutlu.
TRABZON: 13, Parçalı ve az bulutlu.
ERZURUM: 0, Parçalı ve az bulutlu, buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu.
KARS: 2, Parçalı ve az bulutlu, buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu.
MALATYA: 6, Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu.
VAN: 5, Parçalı ve çok bulutlu, yarın karla karışık yağmurlu.
DİYARBAKIR: 11, Parçalı ve az bulutlu.
GAZİANTEP: 12, Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu.
ŞANLIURFA: 13, Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu.
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