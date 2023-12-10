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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika hava durumu: Meteoroloji saat verdi! Muğla, Antalya ve Mersin'e sağanak uyarısı! - Hava durumu haberi

        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!

        Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre Muğla, Antalya ve Mersin'in bazı kesimlerinde, kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi. Yağışın gece saatlerinden itibaren kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 14:08 Güncelleme: 10.12.2023 - 14:25
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        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, bu gece saatlerinden itibaren Muğla'nın Marmaris, Ula, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye; yarın sabah ilk saatlerden itibaren de Antalya çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

        SEL VE SU TAŞKININA DİKKAT

        AA'da yer alan habere göre bölge sakinlerinin sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

        Meteoroloji'den flaş uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 5 bölgede sağanak! Haberi Görüntüle
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