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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den flaş uyarı! 5 bölgede sağanak! - Hava durumu İstanbul

        Meteoroloji'den flaş uyarı! 5 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den elde edilen bilgiye göre bugün Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle kıyı Ege'de sağanak bekleniyor. Muğla ve Antalya'da sağanağın yer yer kuvvetli olacağı bildirildi. Hava sıcaklığı, yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğusunda normallerinin 3-5 derece üzerinde seyrediyor. Son tahminlere göre illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar şöyle olacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2023 - 07:24 Güncelleme: 10.12.2023 - 07:44
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        Meteoroloji'den flaş uyarı! 5 bölgede sağanak!
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        Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, ilk saatlerde Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri, öğle saatlerinden sonra Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        MUĞLA VE ANTALYA'DA KUVVETLİ SAĞANAK

        Gece saatlerinde Muğla ili ile Antalya'nın batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile gece saatlerinde Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

        SICAKLIK DOĞUDA MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklığının yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğusunda normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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        KARADENİZ'DE KUVVETLİ RÜZGAR

        Rüzgarın genellikle güney ve doğu, Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

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        ANKARA: 9, Parçalı ve yer yer çok bulutlu.

        İSTANBUL: 11, Parçalı ve yer yer çok bulutlu.

        İZMİR: 15, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı.

        KOCAELİ: 13, Parçalı ve yer yer çok bulutlu.

        BURSA: 12, Parçalı ve yer yer çok bulutlu.

        EDİRNE: 10, Parçalı ve yer yer çok bulutlu.

        DENİZLİ: 12, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı.

        MANİSA: 13, Parçalı ve çok bulutlu.

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        ADANA: 18, Parçalı ve çok bulutlu.

        ANTALYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde batı kıyı kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        HATAY: 17, Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı.

        MERSİN: 18, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı.

        ESKİŞEHİR: 8, Parçalı ve yer yer çok bulutlu.

        KONYA: 8, Parçalı ve yer yer çok bulutlu.

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        BOLU: 9, Parçalı ve çok bulutlu.

        KASTAMONU: 9, Parçalı ve çok bulutlu.

        ZONGULDAK: 11, Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı.

        SAMSUN: 17, Çok bulutlu, ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı.

        TRABZON: 15, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

        KARS: 7, Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.

        ERZURUM: 4, Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.

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        MALATYA: 9, Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

        VAN: 9, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu.

        DİYARBAKIR: 13, Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı.

        GAZİANTEP: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

        MARDİN: 12, Parçalı ve çok bulutlu.

        SİİRT: 12, Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı.

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