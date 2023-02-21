AĞIR HASARLI BİNALAR YIKILDI
Depremde hasarlı binaların yıkıldığı belirtildi. Deprem sırasında Habertürk TV canlı yayınını Hatay'dan yapan Mehmet Akif Ersoy, Faruk Aksoy ve Fevzi Çakır da depremi hissetti ve Hatay'da yaşananları aktarıyor.
Depremin etkisiyle Hatay'da enkaz bölgesinde toz bulutu oluştu ve ambulans sesleri duyuldu. Aktarılanlara göre bazı binalar yıkıldı.
AFAD, 20.07'de Hatay, Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandığını bildirdi. Bölgede en son 20.13'te 3.9 büyüklüğünde Hatay Samandağ'da deprem meydana gelmişti.
ÇEVRE İL VE İLÇELERDEN DE HİSSEDİLDİ
Depremler Hatay ve ilçeleri ile çevre il ve ilçelerden de şiddetli hissedildi. 15 gündür deprem fırtınasının yaşandığı bölgede son sarsıntılardan sonra ekipleri, sahada inceleme başlattı. Ağır hasarlı binaların yıkıldığı yönünde ihbarlar alınırken, devriye görevinde bulunan ekipler, vatandaşları binaların çevresinden uzaklaşmaları konusunda sürekli uyarılarda bulundu.