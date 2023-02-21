Son depremler listesi bugün... Türkiye'de yaşanan yıkıcı depremlerin etkisi sürerken artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli iki sarsıcı deprem ve Gaziantep'te yaşanan depremin ardından can kaybı ve hasar boyutuna ilişkin güncel açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak 20 Şubat Pazartesi günü Hatay'ın Defne ve Samandağ'ı ilçelerinde meydana gelen peş peşe depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşıldı. Edinilen bilgiye göre, deprem bölgesinde bir artçı sarsıntı daha yaşandı. İşte 21 Şubat 2023 Salı meydana gelen son depremler...