Hafriyat kamyonu dehşet saçtı! Genç kadın yaşamını yitirdi

İHA

Edinilen bilgiye göre olay saat 13.00 sıralarında Sultangazi-Arnavutköy yolunda meydana geldi. Olayda Bedriye Kubaşık (34) adlı kadın, 3 çocuğuyla yolun karşısına geçmek istedi.

İHA'nın haberine göre bu sırada kadına, E.H yönetimindeki 34 LDT 69 hafriyat kamyonu çarptı. Vatandaşlar aracın altında bir iki metre sürüklenen kadının çığlıklarına koştu.

EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Aracın altından çıkarılan talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, çocuklar ise kazadan kıl payı kurtuldu. Acı haberi duyarak olay yerine koşan koca, gözyaşlarına boğuldu. Hafriyat kamyonu sürücüsü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DEHŞETİ ANLATTI

Aracını tamire getiren Tuncay Coşkun isimli vatandaş, "Bir kadın 3 çocuğuyla birlikte karşıya geçmek istiyordu. Ellerinde pazar arabası vardı. Daha önce bir bağırma sesi duyduk. Kamyon kadını altına aldı. Yere düşen kadını bir iki metre de sürükledi. Biz sürücüye bağırdık hemen yanına koştuk. Aracı geri aldık. Kadını çıkardık ve ambulansa haberdik. Ancak kadın olay yerinde vefat etti" dedi.

KAHREDEN AYRINTI

Feci kazanın ise ayrıntıları ortaya çıktı. Refüjde bekleyen kadının, hafriyat kamyonunu son anda fark ettiği ve 2 yaşındaki çocuğunu içinde bulunduğu bebek arabasıyla birlikte yolun karşısına atarak hayatını kurtardığı öğrenildi.