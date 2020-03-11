11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Avrupa ülkelerine gitmek için Edirne´ye gelen göçmenler nedeniyle Yunanistan, Pazarkule Sınır Kapısı´nın karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı'nı giriş çıkışlara kapatıp, geniş kapsamlı önlemler aldı.
DHA'nın haberine göre, Yunanistan, sınırdaki güvenlik güçlerinin sayısını arttırdı. Yunanistan güvenlik güçleri, Pazarkule Sınır Kapısı´nın karşısında, sınırın sıfır noktasında siper dahi kazdı. Ancak önlemlere rağmen binlerce göçmen, özellikle Meriç Nehri'ni botlarla aşıp karşıya geçmeyi sürdürüyor.
TIR'LARLA TONLARCA TEL BARİYER TAŞIDILAR'
Yunanistan güvenlik güvenlik güçleri, şimdi de TIR'larla Pazarkule'nin hemen karşısında bulunan Kastanies bölgesine tonlarca jiletli, dikenli tel örgü taşıdı. Tel örgüler Meriç Nehri kıyısı ile Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde örülmeye başlandı.
Yunanistan'ın güvenlik güçleri, Pazarkule çevresinde 13 gündür bekleyen göçmenlere zaman zaman sert müdahalelerde bulundu. Gerçek silah, plastik mermi, gaz bombası, biber gazı ile Yunanistan'ın yaptığı müdahalelerde bugüne kadar 3 göçmen öldü, binden fazla göçmen de yaralandı.
'TAŞKINLIK YAPANLARI YUNANİSTAN'A ALMAYACAĞIZ'
Yunan güvenlik güçleri yaptığı müdahalelerin ardından tampon bölgede bekleyen göçmenlere uyarı anonsları yaptı. Arapça ve İngilizce yapılan anonslarda, "Her yere yüz tanıma kamerası koyduk, kapılar açılırsa, Yunan polisine saldıranlara karşılık verenleri Yunanistan'a almayacağız. Bu kişileri Avrupa da, ülkelerine kabul etmeyecek. Tampon bölgeye gelmeyin, geri çekilin" denildi.
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