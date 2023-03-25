Tanımadığı Gamze'ye yumrukla saldırmıştı! İşte istenen ceza!

DHA

Zonguldak'ta olay, 30 Temmuz 2022´de Terakki Mahallesi Vatan Caddesi´nde meydana geldi. Özel bir firmada sekreter olarak çalışan bir çocuk annesi Gamze Kavraz (34), arkadaşını beklediği sırada parktan koşarak gelen kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

İKİ ÖN DİŞİ KIRILDI, YÜZÜ MORARDI DHA'da yer alan habere göre o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Başına aldığı darbeyle yere düşen Gamze Kavraz'ın 2 ön dişi kırıldı, yüzünde morluklar oluştu. Gamze'nin tanımadığı saldırgan ise koşarak uzaklaştı.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Gamze Kavraz, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kaçan saldırgan Ümit K. ise aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"PSİKOLOJİK SORUNLARIM VAR" DEMİŞTİ Hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığının ihlali gibi 20´ye yakın suç kaydı bulunan Ümit K. savcılık ifadesinde psikolojik sorunları olduğunu belirterek, olay günü yoldan geçen birilerine sinirlendiğini ve o anlık sinirle de hiç tanımadığı Gamze Kavraz´a saldırdığını ve kaç kez vurduğunu hatırlamadığını söyledi.

CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI Pişman olduğunu belirten saldırganın, yapılan psikiyatrik muayenede cezai ehliyetinin tam olduğu tespit edildi. Ümit K., tutuklandıktan 4 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ Olayla ilgili Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yürüttüğü soruşturma tamamlanıp, Gamze Kavraz´ın yüzünde iz kalmasına neden olan Ümit K. hakkında `kasten yaralama´ suçundan 1´inci Asliye Ceza Mahkemesi´ne dava açıldı. İddianamede, Ümit K. hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. Ümit K. ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.