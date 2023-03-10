Sevgiliye demir çubukla bayıltan şiddet!

İstanbul'da olay, 3 Şubat günü Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Taha O. ve sevgilisi Meral K. bir süredir aralarında süren sorunları konuşmak için Meral K.'nın oturduğu apartmanda bir araya geldiler.

DHA'da yer alan habere göre ikili arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında Taha O. demir çubuk ile Meral K.'ya saldırdıktan sonra apartmandan çıkmaya çalıştı.

Meral K., 7 Mart tarihinde polis ekiplerine müracaat ederek Taha O.'dan şikayetçi oldu. Ekipler şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin 'kasten yaralama', 'taksirle yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'hakaret-tehdit' ve 'açıktan hırsızlık' suçlarından 8 suç kaydı olduğu anlaşıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.