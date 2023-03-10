Sevgiliye demir çubukla bayıltan şiddet!

İstanbul'da olay, 3 Şubat günü Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Taha O. ve sevgilisi Meral K. bir süredir aralarında süren sorunları konuşmak için Meral K.'nın oturduğu apartmanda bir araya geldiler.
DEMİR ÇUBUKLA SALDIRDI
DHA'da yer alan habere göre ikili arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında Taha O. demir çubuk ile Meral K.'ya saldırdıktan sonra apartmandan çıkmaya çalıştı.
DARBE İLE KANLAR İÇİNDE KALIP YERE YIĞILDI
Şüphelinin peşinden koşan Meral K., apartman kapısı önünde aldığı darbe ile kanlar içerisinde yere yığıldı.
ZANLI OLAY YERİNDEN KAÇTI
Sesleri duyan bina sakinleri yerde yatan Meral K.'nın yardımına koştu. Şüpheli ise olay yerinden hızla uzaklaştı.
GENÇ KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU
Meral K., 7 Mart tarihinde polis ekiplerine müracaat ederek Taha O.'dan şikayetçi oldu. Ekipler şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüphelinin 'kasten yaralama', 'taksirle yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'hakaret-tehdit' ve 'açıktan hırsızlık' suçlarından 8 suç kaydı olduğu anlaşıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.