Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Katil zanlıları aranıyor! Evinin önünde infaz!

Katil zanlıları aranıyor! Evinin önünde infaz!

Antalya'da evinin önünde husumetli olduğu kişilerle çıkan tartışmada tabanca ile göğsünden vurulan 39 yaşındaki Recep Dulluç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

Giriş: 04.02.2023 - 14:36 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Katil zanlıları aranıyor! Evinin önünde infaz!
Katil zanlıları aranıyor! Evinin önünde infaz!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Antalya'da, dün akşam saatlerinde Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. Recep Dulluç (39) ile evine gelen husumetlileri arasında tartışma yaşandı.

TEKRAR DIŞARI ÇIKINCA GÖĞSÜNDEN VURULDU

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın ardından evine giren Dulluç, tekrar dışarı çıktığında tabanca ile göğsünden vuruldu.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Şüpheliler kaçarken, yakınlarının çağırdığı ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dulluç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

OTOPSİNİN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLECEK

Recep Dulluç'un cenazesinin, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından, Demre ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

KAÇAN ZANLILAR ARANIYOR

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Başakşehir'de taksici kavgası: 1 yaralı
Başakşehir'de taksici kavgası: 1 yaralı
İsveç'te terör örgütü PKK/YPG şüphelisi tutuklandı
İsveç'te terör örgütü PKK/YPG şüphelisi tutuklandı
"Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusunda anayasal engel yok"
G7 ve Avustralya'dan 'tavan fiyat' açıklaması
G7 ve Avustralya'dan 'tavan fiyat' açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.