Katil zanlıları aranıyor! Evinin önünde infaz!

Antalya'da, dün akşam saatlerinde Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. Recep Dulluç (39) ile evine gelen husumetlileri arasında tartışma yaşandı.
TEKRAR DIŞARI ÇIKINCA GÖĞSÜNDEN VURULDU
DHA'da yer alan habere göre tartışmanın ardından evine giren Dulluç, tekrar dışarı çıktığında tabanca ile göğsünden vuruldu.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Şüpheliler kaçarken, yakınlarının çağırdığı ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dulluç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
OTOPSİNİN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLECEK
Recep Dulluç'un cenazesinin, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından, Demre ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.
KAÇAN ZANLILAR ARANIYOR
Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.