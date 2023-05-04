Kadınları çağırdılar! Sosyal medya üzerinden gasp!

DHA

İstanbul Pendik'te, 5 Şubat'ta polise başvuran taksi şoförü İ.G. (25), bir kadın müşterisi ile gittiği adreste para ve cep telefonunun gasp edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

"BEN KAÇAĞIM ŞİKAYETÇİ OLMAYACAĞIM" DHA'da yer alan habere göre mağdur İ.G., şüphelilerin yabancı uyruklu kadın müşterisinin de para ve cep telefonu gasp edildiğini ancak kadının, "Ben ülkede kaçak olarak bulunuyorum. Şikayetçi olmayacağım" diyerek polis gelmeden yanından ayrıldığını belirtti.

İKİNCİ KEZ GASP ETTİLER Aynı gece yine Pendik'te 34 yaşındaki M.G. adlı taksi şoförü de polise başvurarak yanındaki yabancı uyruklu kadın müşterisi ile birlikte gasp edildiğini söyledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken 11 Şubat'ta bir kez daha ortaya çıkan gaspçılar, bu kez taksi şoförü Mahmut Y. ile aracında müşteri olarak bulunan İran uyruklu kadın Mina Z.'yi gasp etti.

GASPÇILAR KAMERAYA YAKALANDI Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, şüphelilerin bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde şüphelilerin aracın yanına yaklaştıkları, içindekileri gasp ettikleri görüldü.

"SİLAHLA, PARAMIZI VE TELEFONUMUZU ALDILAR" Son olayın kadın mağduru Mina Z. "Onlarla sosyal medya üzerinden tanışmıştım. Buluşmaya karar verdik. Bana adres vererek taksiye binip gelmemi istediler. Verdikleri adrese gidince taksi parasını ödemek için yanımıza geldiler. Sonra silahla tehdit ederek para ve cep telefonlarımızı aldılar" dedi. İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kimliğini tespit ettikleri iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler Bartu T. (25) ile Şafak A. (25) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 21 SUÇ KAYDI ÇIKTI Şüphelilerden Şafak A.'nın daha önceden 21 suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Bartu T. ve Şafak A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.