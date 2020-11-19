Kadın cinayeti duruşmasında çarpıcı sözler!

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, cinayetin ardından tutuklanan sanık hakkında ‘Canavarca hisle ve eziyet çektirerek eşini öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Sanık Erhan Baykan, bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı.
GÖRÜNTÜLER İZLENDİ
Duruşmada, olayın ardından cinayetin işlediği evde polis tarafından çekilen görüntüler izlendi. Sanık Erhan Baykan, “Görüntüleri izledim. Ancak olaya dair savunmaların dışında hatırladığım bir kısım yok. Bıçağı attığım yeri polislere göstermiştim. Görüntülerde salonda bulunan bıçağın neden orada durduğunu bilmiyorum” dedi.
"BABAM OLAYIN ÜZÜNTÜSÜ YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBETTİ"
Duruşmada söz alan ağabey Fatih Umay, “Babam 6 Kasım’da olayın üzüntüsü sebebiyle vefat etti. Verilecek kararı göremedi. Olayın üzerinden 8 ay gibi bir zaman geçti. Bir an önce kararın verilmesini ve sanığın en üst hadden cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.
SAVCI GÖRÜŞÜNÜ AÇIKLADI
Duruşmada mütalaa veren savcı, cinayetin canavarca hisle ve eziyet çektirilerek işlendiğine dair bir delil olmadığını söyledi. Sanık Erhan Baykan’ın, “eşini kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, Herhangi bir indirim uygulanmamasını da istedi.
KADIN HAKİM SANIĞA UYARIDA BULUNDU
Mütalaa üzerine sanığa savunmasını hazırlaması için süre veren mahkeme başkanı, “Bir anne olarak sana şunu söylemek istiyorum. Kızın var. İleride kızının bunları okuyacağını düşünerek savunmanı ona göre yazılı olarak sunmanı istiyorum. Kızına karşı vicdani bir borcun var. Hatırlamıyorum dediğin kısımları bir daha düşün ve ona göre savunmanı hazırla” dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!