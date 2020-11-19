Kadın cinayeti duruşmasında çarpıcı sözler!

Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, cinayetin ardından tutuklanan sanık hakkında ‘Canavarca hisle ve eziyet çektirerek eşini öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Sanık Erhan Baykan, bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

GÖRÜNTÜLER İZLENDİ

Duruşmada, olayın ardından cinayetin işlediği evde polis tarafından çekilen görüntüler izlendi. Sanık Erhan Baykan, “Görüntüleri izledim. Ancak olaya dair savunmaların dışında hatırladığım bir kısım yok. Bıçağı attığım yeri polislere göstermiştim. Görüntülerde salonda bulunan bıçağın neden orada durduğunu bilmiyorum” dedi.

"BABAM OLAYIN ÜZÜNTÜSÜ YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBETTİ"

Duruşmada söz alan ağabey Fatih Umay, “Babam 6 Kasım’da olayın üzüntüsü sebebiyle vefat etti. Verilecek kararı göremedi. Olayın üzerinden 8 ay gibi bir zaman geçti. Bir an önce kararın verilmesini ve sanığın en üst hadden cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

SAVCI GÖRÜŞÜNÜ AÇIKLADI

Duruşmada mütalaa veren savcı, cinayetin canavarca hisle ve eziyet çektirilerek işlendiğine dair bir delil olmadığını söyledi. Sanık Erhan Baykan’ın, “eşini kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, Herhangi bir indirim uygulanmamasını da istedi.

KADIN HAKİM SANIĞA UYARIDA BULUNDU

Mütalaa üzerine sanığa savunmasını hazırlaması için süre veren mahkeme başkanı, “Bir anne olarak sana şunu söylemek istiyorum. Kızın var. İleride kızının bunları okuyacağını düşünerek savunmanı ona göre yazılı olarak sunmanı istiyorum. Kızına karşı vicdani bir borcun var. Hatırlamıyorum dediğin kısımları bir daha düşün ve ona göre savunmanı hazırla” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.