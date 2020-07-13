Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

Pınar Baykan 7 yıllık evliydi. 2 yaşında bir kız çocuğu vardı. Koca şiddetinin kurbanı oldu. Geride öksüz bir çocuk bıraktı.

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede kan donduran ayrıntılar yer aldı. Buna göre, Pınar Baykan eşine sürekli telefonla oynadığını ve kendileriyle ilgilenmelerini söyledi. Bu konuda tartışma yaşandı.

BIÇAĞI VE KANLI POLARI ÇÖP KUTUSUNA ATTI

Erhan Baykan ise eşini 6 bıçak darbesiyle öldürdü. Evden çıktı. Bıçak ve kan bulaşan polarını bir çöp konteynırına attı. Sonra da bir şey olamamış gibi işine gitti.

ÖLDÜRDÜĞÜ EŞİNİN TELEFONUNA MESAJ ATTI

Sanık Erhan Baykan, şüphelerin üzerinde toplanmaması için öldürdüğü eşinin cep telefonuna “Uzun zamandır birbirimize sarılmamıştık. İyi oldu” şeklinde mesaj attı.

DAVA AÇILDI

Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında sanık Erhan Baykan hakkında canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşini kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Sanık Erhan Baykan, İstanbul ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.