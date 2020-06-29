DHA

Adana'da bu sabah saat 02.00 sıralarında, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77049 Sokak'ta tam bir dehşet yaşandı. Yusuf Kandemir E. ile kardeşi Yusuf Mehmet Ali E., bilinmeyen nedenle husumetli oldukları iddia edilen B.A ve yakınları ile evlerinin yakınında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki kardeş, B.A. ve yakınları tarafından bıçaklandı. Olayın ardından otomobile binip, kaçmak isteyen şüpheliler, bu kez de iki kardeşe araçla çarptı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

DHA'da yer alan habere göre şüpheliler, geldikleri otomobil ile olay yerinden kaçarken, yaralı iki kardeş ise yakınları tarafından Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yusuf Kandemir E. ve Yusuf Mehmet Ali E kardeşlerin hastanedeki tedavisi devam ederken, şüpheliler ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.