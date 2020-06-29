DHA

Konya'da işitme engelli Göksel Kızıltaş'ın (26) ailesi, geçen cuma gecesi eve gelmeyen oğulları için jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Kızıltaş'ın en son kendisi gibi işitme engelli olan arkadaşları M.A. ve D.K. ile birlikte olduğunu tespit etti. Bunun üzerine gözaltına alınan M.A. ve D.K., Kızıltaş ile akşam birlikte olduklarını ancak daha sonra ayrıldıklarını söyledi.

ÖLDÜRÜP DERE YATAĞINA ATTILAR

DHA'da yer alan habere göre ikili, jandarmanın, Kızıltaş'ın kendilerinden ayrıldığı yeri göstermelerini istemesi üzerine de cinayeti itiraf etti. Borç- alacak nedeniyle çıkan kavgada Kızıltaş'ı bıçaklayarak öldürdüklerini söyleyen şüpheliler, cansız bedeni de dere yatağına attıklarını anlattı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bunun üzerine şüpheliler, jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri altında, cenazenin olduğu yere götürüldü. Selçuklu ilçesine bağlı merkeze 50 kilometre uzaklıkta bulunan Tepekent Mahallesi'ndeki Arastoras mevkiinde Göksel Kızıltaş'ın cansız bedeni bulundu.

TOPRAĞA VERİLDİ, 2 ZANLI TUTUKLANDI

Arkadaşları tarafından öldürülen Göksel Kızıltaş'ın cenazesi, Konya Numune Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kızıltaş, Tepekent Mahallesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. ve D.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.