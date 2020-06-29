Libya'da dün gece saatlerinde, Libya Ordu Sözcüsü Muhammed Kununu önemli bir açıklamada bulundu. Libya ordusu tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu basın birimi tarafından yayımlanan yazılı açıklamasında, "Başkent Trablus'tan ve Terhune'den çıkarılan suç unsurları ve Rus paralı askerlerinin odak noktası haline gelen Sirte, ülkemizde barış ve güvenlik bakımından en tehlikeli yer haline geldi" ifadesini kullandı.
"BARIŞ İLE BU KENTLERİ ALAMAYIZ"
AA'da yer alan habere göre Wagner paralı askerlerinin, Cufra üssü ve havaalanını güneydeki petrol sahalarını kontrol altına almak için bir komuta merkezine dönüştürdüğünü aktaran Kununu, şunları kaydetti: "Sirte ve Cufra'nın, Rus paralı askerlerinden ve suç unsurlarından temizlenmesi her zamankinden daha zorunlu hale geldi. Barış yaparak ya da silah gücüyle bu kentleri kurtarmaya kararlıyız."
"PETROL SAHALARINI ELE GEÇİRDİLER"
İsmini vermediği Arap ve yabancı ülkeleri, söz konusu paralı askerleri desteklemekle ve bulundukları mekanları "kırmızı çizgi" olarak niteleyerek onları korumakla suçlayan Kununu, "Paralı askerlerin Sirte ve Cufra'yı işgal ettiği ve Libyalıların ekmek kapısı olan petrol sahalarını ele geçirdikleri bir zamanda ateşkesten bahsedilmesi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.
RUS PARALI ASKERLERİ PETROLÜ TUTUYOR
Libya Ulusal Petrol Kurumu, cuma günü yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki yüksek kapasiteye sahip ancak üretimin durmuş vaziyette olduğu Şerara Petrol Sahası'na Rus ve diğer uyruklardan yabancı paralı askerlerin girdiğini duyurmuştu.
MISIR, LİBYAYI TEHDİT ETMİŞTİ
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 20 Haziran'da Libya sınırı yakınlarındaki Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.
Libya'daki kabileleri ve aşiretleri eğitip silahlandıracaklarını belirten Sisi, "Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız. Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." demişti.
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