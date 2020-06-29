İzmir'de olay, yaklaşık 1 ay önce Konak'a bağlı Gültepe semtindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik problemleri olan ve eşinden geçen yıl boşanan Betül F., evde bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. Bu sırada ağlamaya başlayan 4 yaşındaki kızı Bahar E.'yi (4) susturmaya çalışan Betül F., başarılı olamayınca, kızının yüzünü yastıkla kapattı.
MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
DHA'da yer alan habere göre havasız kalan Bahar E., bayıldı. Betül F., kızını hareketsiz görünce yakınlarını arayıp, yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
"TANIMADIĞIM 2 KİŞİ GELDİ, ONLAR YAPTI' DEMİŞ"
Anne Betül F. polise verdiği ifadede eve yüzlerinde maske olan, tanımadığı 2 kişinin geldiğini ve kendisini darp ettiğini, çocuğunu ise öldürdüklerini söyledi. İfadesi alınan komşular, olayın olduğu günde herhangi bir gürültü duymadıklarını, yabancı herhangi birini de görmediklerini söyledi.
ÇELİŞKİLİ İFADELER TUTUKLATTI
Anne Betül F.'nin ifadelerindeki çelişkilerden de şüphelenen polis ekipleri, soruşturmayı genişletti. Gözaltına alınan anne, polisteki sorgusunda olayı itiraf etti. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Betül F., mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
GEÇEN YIL EŞİNDEN BOŞANMIŞ
Öte yandan, Betül F.´nin eski eşi olan Bahar'ın babası Mert E. ile geçen sene boşandığı ancak hala görüştüğü, olaydan bir gün önce de aynı evde oldukları öğrenildi. Mert E.'nin ailesinin Betül F.'yi istemediği ve ikilinin bu yüzden sık sık tartıştıkları iddia edildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!